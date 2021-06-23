Хабиб — Сехудо: «Будь осторожен, Хасбулла убьет тебя!»
19:00
Ныне отставной боец ММА Хабиб Нурмагомедов обратился к Генри Сехудо, предупредив, какую угрозу из себя представляет дагестанский блогер Хасбулла.
«Будь осторожен, Хасбулла убьет тебя!», — заявил Хабиб на видео, опубликованном на странице менеджера Ризвана Магомедова.
Ранее бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весах Генри Сехудо кидал вызов блогеру Хасбику, рост которого составляет менее одного метра, а вес — примерно 17 кг.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/p/CQduRGGpL2v/?utm_source=ig_web_copy_link
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