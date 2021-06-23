Ныне отставной боец ММА Хабиб Нурмагомедов обратился к Генри Сехудо, предупредив, какую угрозу из себя представляет дагестанский блогер Хасбулла.

«Будь осторожен, Хасбулла убьет тебя!», — заявил Хабиб на видео, опубликованном на странице менеджера Ризвана Магомедова.

Ранее бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весах Генри Сехудо кидал вызов блогеру Хасбику, рост которого составляет менее одного метра, а вес — примерно 17 кг.