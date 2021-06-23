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Александр Волков: «Нганну нокаутирует Льюиса до второго раунда»

19:15
Александр Волков. Фото Instagram
Александр Волков. Фото Instagram
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Боец тяжелого веса UFC Александр Волков поделился прогнозом на бой Франсиса Нганну и Деррика Льюиса.

«Конечно, не хотел бы, чтобы поединок прошел так, как в первый раз, думаю, что этого не хотели бы и спортсмены, — сказал Волков в интервью с «СЭ». — Но Льюис, скорее всего, будет проводить его в той же манере, будет ждать момента, чтобы попасть встречный удар, не полетит на Нганну вперед. Он всегда в принципе занимает выжидающую позицию, чтобы встречать сильным ударом, который у него получается или не получается. Нганну растет, у него улучшается защита и работа на ногах, думаю, он будет и более аккуратен и более агрессивен. Думаю, Нганну этот поединок и выиграет нокаутом, возможно, до второго раунда».

Поединок Нганну и Льюиса пока не был официально анонсирован. По словам президента UFC Даны Уайт, он может пройти в августе.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/u2yaOAnEE90

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