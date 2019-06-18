Хабиб считает, что реванш с Макгрегором состоится

Боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов допустил, что может провести поединок с ирландцем Конором Макгрегором.

– Макгрегор должен заслужить реванш, – цитирует Нурмагомедова BT Sport. – Это произойдет, сейчас я не заинтересован в поединке. Если вы хотите новое дело – заслужите его. Не только Дана Уайт принимает решения. Я – чемпион, они должны прислушиваться ко мне. Сейчас на очереди Тони Фергюсон и Дастин Порье.

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Порье​ состоится 7 сентября в Абу-Даби.

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