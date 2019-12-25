Хабиб рассматривает американца Гэтжи в качестве будущего соперника

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что рассматривает американца Джастина Гэтжи в качестве своего будущего соперника.

— Да, безусловно, у него зрелищные, интересные поединки, — приводит sports.kz слова Нурмагомедова. - Это хорошо, когда спортсмен уверен в себе, у него есть план на бой. Конечно рассматриваю. Думаю, он хороший боец.

Напомним, Хабиб в своем следующем бою встретится с американцем Тони Фергюсоном. Поединок пройдет 18 апреля в Нью-Йорке.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 боев в ММА, он победил в каждом. Хабиб завоевал титул чемпиона UFC в апреле 2018 года и с тех пор защитил дважды.