Хабиб рассказал о своей изоляции

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в своем официальном Instagram опубликовал фотографию из пустого кафе.

— Один гулял по улице, один сидел в кафе, — подписал фотографию Нурмагомедов. — Как вы думаете, насколько масштабны будут последствия от этой суеты? Здоровья нам всем.

Ближайший бой россиянин должен провести против Тони Фергюсона в рамках UFC 249 18 апреля. Планировалось, что это пройдет в Бруклине, однако из-за пандемии коронавируса организаторы вынуждены искать новую площадку.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.

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