Хабиб рассказал о планах на 2021 год

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в Instagram рассказал о том, чем планирует заниматься в 2021 году. Также спортсмен поздравил тяжеловеса Ризвана Куниева с успешной защитой титула

«Предстоящий год будет очень насыщенным на турниры, поэтому следите внимательно за активность нашей лиги.

Уверяю вас, это будет интересно и зрелищно. Увидимся в следующем году, и в первой половине 2021 года у нас уже запланированы турниры в Абу-Даби, в Москве, в Краснодаре, в Питере, в Ташкенте и в Алма-Ате", — написал Нургагомедов в инстаграме.

Нурмагомедов в этом году провел один поединок — 24 октября он победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил о завершении карьеры. Он остановился на показателе 29 побед при нуле поражений (13-0 в UFC). При этом Нурмагомедов еще не лишен титула и возглавляет рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.