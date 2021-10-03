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Антонина Шевченко нокаутом проиграла О'Нилл на UFC Vegas 38

01:43
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Антонина Шевченко из Киргизии в предварительном карде турнира UFC Vegas 38 проиграла австралийке Кейси О'Нилл.

Поединок в наилегчайшем весе завершился победой О'Нилл техническим нокаутом во втором раунде.

На счету 36-летней Шевченко 9 побед и 4 поражения, у 23-летней О'Нилл 8 побед без поражений.

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Сергей Разин все материалы автора

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