Хабиб рассказал, как отказал фанату в фото: «Ему это не понравилось»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, отказал болельщику в просьбе сфотографироваться.

«Пару неделю назад я шел в маске и капюшоне, подходит парень: «Можно сфотографироваться?». Говорю: «Нет». Он: «Почему?» — «Потому что я не хочу». Мы шли и на ходу говорили. Он опять: «Но я хочу с тобой сфотографироваться». Говорю: «Фотографируйся, но на ходу. Останавливаться не буду. Если остановлюсь, сниму маску, я здесь застряну на час».

Ему такой ответ не понравился. Очень нервный был у нас разговор (смеется). Но и здесь я был готов к бою, если что (смеется). В тот раз я не был готов фотографироваться. Не тот момент. Я хотел побыть один. Честно, в том моменте я не особо сохранил хладнокровие (смеется). Но я далеко не всегда такой уж приятный парень», — сказал Нурмагомедов в интервью ютуб-каналу Islam Channel.

Хабиб завершил карьеру в бойца в октябре прошлого года.