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Хабиб рассказал, что случилось с «напавшим» на него фанатом

06:48
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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«Нападение» болельщика в Нижнем Новгороде закончилось тем, что Хабиб Нурмагомедов с ним сфотографировался. Об этом экс-чемпион UFC в легком весе рассказал журналистам после турнира EFC 40 в Альметьевске.

— Насчет предыдущего турнира в Нижнем Новгороде. Завирусилось видео «На Хабиба напал фанат». На вас правда напали или просто сфоткаться хотели?

— Он сфоткаться хотел — споткнулся (смеется).

— Сфоткался?

— Да, сфоткались. Его походу не пускали. Он увидел, что я ухожу, и решил сфоткаться. Мне сказали, что он споткнулся. Я сам не видел — был спиной к нему.

— Еще такой момент: вы там почему-то хромали.

— В тот день я утром боролся с Зубайрой Тухуговым и повредил ногу. Такие моменты бывают — все нормально.

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Илья Андреев все материалы автора

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