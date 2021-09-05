Хабиб рассказал, что случилось с «напавшим» на него фанатом
06:48
«Нападение» болельщика в Нижнем Новгороде закончилось тем, что Хабиб Нурмагомедов с ним сфотографировался. Об этом экс-чемпион UFC в легком весе рассказал журналистам после турнира EFC 40 в Альметьевске.
— Насчет предыдущего турнира в Нижнем Новгороде. Завирусилось видео «На Хабиба напал фанат». На вас правда напали или просто сфоткаться хотели?
— Он сфоткаться хотел — споткнулся (смеется).
— Сфоткался?
— Да, сфоткались. Его походу не пускали. Он увидел, что я ухожу, и решил сфоткаться. Мне сказали, что он споткнулся. Я сам не видел — был спиной к нему.
— Еще такой момент: вы там почему-то хромали.
— В тот день я утром боролся с Зубайрой Тухуговым и повредил ногу. Такие моменты бывают — все нормально.
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