Нокаут-уникум в UFC: Роунтри финишировал Букаускаса редким способом

Американский полутяжеловес Халил Роунтри первым в истории UFC одержал победу после того, как нанес облик-кик/сайд-кик.

Таким образом он нокаутировал во втором раунде британца литовского происхождения Модестаса Букаускаса на турнирe UFC Fight Night 191 (UFC Vegas 36).

«Я не тренировал этот удар в лагере в том виде, в котором исполнил сегодня, потому что не хотел травмировать партнеров, — сказал Роунтри в октагон-интервью после боя. — Но я изучал этот кик и хотел применить, когда подвернется возможность. Когда он бил джеб, то слишком опирался на переднюю ногу, поэтому я видел, что этот кик — хороший вариант для контратаки».