Нокаут-уникум в UFC: Роунтри финишировал Букаускаса редким способом
06:08
Американский полутяжеловес Халил Роунтри первым в истории UFC одержал победу после того, как нанес облик-кик/сайд-кик.
Таким образом он нокаутировал во втором раунде британца литовского происхождения Модестаса Букаускаса на турнирe UFC Fight Night 191 (UFC Vegas 36).
«Я не тренировал этот удар в лагере в том виде, в котором исполнил сегодня, потому что не хотел травмировать партнеров, — сказал Роунтри в октагон-интервью после боя. — Но я изучал этот кик и хотел применить, когда подвернется возможность. Когда он бил джеб, то слишком опирался на переднюю ногу, поэтому я видел, что этот кик — хороший вариант для контратаки».
HOLY FUCKING SHIT! NASTY KICK BY KHALIL ROUNTREE!! pic.twitter.com/BYBx1ZVGh1— ??? (@FTBVids_YT) September 4, 2021
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