Хабиб рассказал, что его дочь смотрела бой против Порье

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью Первому каналу рассказал о своей четырехлетней дочери. Она смотрела бой Нурмагомедова на турнире UFC 242 в Абу-Даби против американского бойца Дастина Порье.

— А дочери вашей четыре года, да? Вы участвуете в воспитании? Или воспитание девочки — это прерогатива женщины, жены?

— Не, я участвую. Я участвую, без этого никак. Хочешь не хочешь, но дочка — это дочка, сын — это сын, и каждому должно быть разное внимание, разное направление. Спортом она не будет заниматься, а вот, скажем, вырастить из нее достойную девушку мне придется.

— Хабиб добрый отец? Он позволяет из себя вить веревки?

— Я думаю, что я добрее, чем мой отец. Мой отец тоже добрый, но, в отличие от моего отца, мое отношение к детям чуть отличается. Потому что я их реже вижу, а отец у меня всегда был дома и в зале. Было время, когда я его не видел, когда в школу ходил. Он не был моим учителем школьным. Но и там он всегда был на связи с моим классным руководителем, и любой мой минус, пока я дойду домой, он уже знал. Так что в этом плане отец мне очень большое внимание оказывал".

— А ваша дочь смотрит ваши бои? Можно уже в четыре года, разрешаете?

— Вот это первый бой, который она смотрела. Я даже домой пришел, она мне описывала, что-то объясняла, говорила. Этот бой она смотрела. А до этого другие бои она, может, смотрела, но не до конца понимала.

— Она никак вас не жалела?

— Нет, я не думаю. Я думаю, что она уверена в своем отце.