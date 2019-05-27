"Хабиб просто сидел и улыбался". Менеджер Нурмагомедова рассказал про нападение Макгрегора

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал подробности про нападение ирландца Конора Макгрегора на автобус, в котором находились россиянин и представители его команды. Инцидент произошел перед их совместным боем, в котором Хабиб победил Конора удушающим приемом в четвертом раунде.

– Когда это произошло, то я хотел выпрыгнуть из автобуса, – цитирует Азиза BJPenn. – В это время Хабиб сидел спокойно и улыбался. Я же был очень зол. Мне показалось, что это какая-то засада, ведь на нас напали 20-30 парней. Меня схватил Илир Латифи, чтобы я не выбежал из автобуса. Но я не хотел сидеть внутри, когда нас пытаются убить.

Но Хабиб сказал: "Эй, успокойся! Если приходят гангстеры, они не берут с собой камеры". Конор напал со своими ребятами и видеокамерами. Хабиб даже не встал, он просто продолжал улыбаться.