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Хабиб прогулялся по ночному Дагестану с Хавьером Мендесом

11:31
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram рассказал о прогулке с тренером Хавьером Мендесом по ночному Дагестану.

«Ночная прогулка с тренером Хавьером Мендесом. Чувствую, ему понравился Дагестан», — подписал фото Хабиб.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

24 октября 2020 года Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого боя он сообщил о желании завершить карьеру.

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Тимур Ганеев все материалы автора

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