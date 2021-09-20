Хабиб прогулялся по ночному Дагестану с Хавьером Мендесом

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram рассказал о прогулке с тренером Хавьером Мендесом по ночному Дагестану.

«Ночная прогулка с тренером Хавьером Мендесом. Чувствую, ему понравился Дагестан», — подписал фото Хабиб.