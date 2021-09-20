Хабиб прогулялся по ночному Дагестану с Хавьером Мендесом
11:31
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram рассказал о прогулке с тренером Хавьером Мендесом по ночному Дагестану.
«Ночная прогулка с тренером Хавьером Мендесом. Чувствую, ему понравился Дагестан», — подписал фото Хабиб.
24 октября 2020 года Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого боя он сообщил о желании завершить карьеру.
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