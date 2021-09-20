Джон Маккарти: «Невероятно, что Ромеро все еще обладает такой взрывной скоростью в 44 года»

Комментатор Bellator и бывший рефери Джон Маккарти восхищен взрывной скоростью 44-летнего Йоэля Ромеро.

«Ромеро все еще... Когда он взрывается, Господи Иисусе... Ты видишь это и думаешь: «Черт возьми, какой же он быстрый». В 44 года так взрываться! Да, он, как и всегда, работал на малых объемах, но его скорость при взрывах...

Приятно видеть, что Фил так часто использовал борьбу. Сколько раз до начала турниров я говорил ему: «Надеюсь, в этот раз ты будешь бороться побольше». Он отвечал: «Да-да», а сам не боролся. Фил невероятно талантливый атлет, если бы он использовал борьбу почаще, с его контролем на земле, силой бедер... Он бы получал огромное преимущество», — сказал Маккарти на подкасте Weighing In.

Ромеро проиграл Филу Дэвису единогласным решением в главном событии вечера Bellator 266.