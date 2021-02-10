Хабиб Нурмагомедов в интервью журналистам после турнира EFC 33 рассказал о своем отношении к чемпиону UFC в легчайшем весе Петру Яну.

— Вы хорошо относитесь к Петру Яну. В этом же дивизионе выступает Умар Нурмагомедов. Обрадует ли вас тот факт, если Умар дойдет до боя за пояс...

— Еще долго, ребят. Он [Умар] только подрался. Ему еще надо года два биться, чтобы туда [до боя за титул] дойти. Будет ли Петр там... Сейчас говорить об этом, фантазировать — неправильно. К Петру у меня хорошее отношение. Пацан из деревни вышел стал чемпионом лучшей лиги мира. Практически такая же история, как и у меня. В любой сфере, в любой работе, если человек становится лучшим, у меня к этому человеку всегда будет правильное, хорошее отношение. Так что... Такие вопросы задаете иногда — Петр выиграл, рад, не рад... Глупые вопросы, если честно. Если они с Умаром встретятся — подерутся, выиграет сильнейший. Скоро у Петра бой. Желаю ему победы. Если победит, буду радоваться за него.

— Почему Петр Ян менее популярный, чем вы, когда cтали чемпионом UFC?

— Во-первых, весовая категория... Во-вторых... Не знаю, даже... К титулу я где-то шесть лет шел. Были травмы, громкие бои, отмены боев. Постоянно была какая-то движуха в СМИ. Из-за этого, думаю. А он быстро дошел до титула. Может, если бы он бы первым чемпионом... Много факторов. (Илья Андреев)