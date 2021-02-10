Хабиб дал совет Александру Волкову

Российскому тяжеловесу UFC Александру Волкову нужно привлекать к тренировкам борцов, но в целом ему не следует менять подготовку к поединкам. Такое мнение в интервью журналистам после турнира EFC 33 высказал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

В ночь на 7 февраля Волков нокаутировал Алистара Оверима на турнире UFC Fight Night 184 (UFC Vegas 18), благодаря чему поднялся на пятое место в рейтинге тяжеловесов UFC.

— Александр Волков — самая обсуждаемая фигура в российских ММА прошлой недели. Могли бы вы ему порекомендовать тренироваться с Даниэлем Кормье — насколько это могло бы быть продуктивно, например, при подготовке к бою с Кертисом Блейдсом? — вопрос Хабибу.

— Кормье сейчас особо не тренируется. У него травма, была операция, он только оставил спорт, ему уже за 40... Думаю, Саше нужно идти, как он идет, не убирать ногу с газа, пахать. Он с каждым годом прибавляет, становится опытнее, лучше. И для тяжа у него очень хороший возраст.

— То есть ему не надо никуда ехать?

— Нет смысла. Просто можно к себе [в зал] привлекать борцов. Оверим — это Оверим. А там дальше Блейдс, Миочич, который в ногу проходит и сажает. Нужно работать, как работал, но и добавлять. Потому что чем дальше — тем сильнее будут соперники. (Илья Андреев)