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Сегодня, 15:12

Роман Долидзе сравнил Иржи Прохазку и Магомеда Анкалаева

Виктория Кравченко
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Боец UFC Роман Долидзе рассказал, что думает об Иржи Прохазке и Магомеде Анкалаеве. Он считает, что Анкалаев более техничный.

— В Вегасе вы тренировались со множеством бойцов с постсоветского пространства: Циркунов, Романов, Спивак, Тюлюлин, также я видел Анкалаева. А кто из них произвел самое мощное впечатление?

— Все хорошие в определенных аспектах. У Анкалаева хорошая ударная техника, он очень сильный. Циркунов — разносторонний боец. Спивак физически силен и техничен в борьбе. У него хорошие переводы. От всех можно получить что-то интересное.

— Как думаете, сможет ли Анкалаев победить Прохазку?

— Я думаю, Анкалаев гораздо техничнее и более сформированный боец, чем Прохазка. У него много наработок. Но Прохазка — человек-характер, и это очень опасно, — рассказал Долидзе в «РБ Спорт».

Прохазка победил Гловера Тейшейру (33-8) удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.

Анкалаев занимает 4-ю строчку рейтинга UFC в полутяжелом весе. В последнем бою Анкалаев победил Тиаго Сантоса (22-10) единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46) 13 марта на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-dolidze-ankalaev-bolee-sformirovanny-j-boets-chem-prohazka/
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