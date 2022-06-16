Роман Долидзе сравнил Иржи Прохазку и Магомеда Анкалаева

Боец UFC Роман Долидзе рассказал, что думает об Иржи Прохазке и Магомеде Анкалаеве. Он считает, что Анкалаев более техничный.

— В Вегасе вы тренировались со множеством бойцов с постсоветского пространства: Циркунов, Романов, Спивак, Тюлюлин, также я видел Анкалаева. А кто из них произвел самое мощное впечатление?

— Все хорошие в определенных аспектах. У Анкалаева хорошая ударная техника, он очень сильный. Циркунов — разносторонний боец. Спивак физически силен и техничен в борьбе. У него хорошие переводы. От всех можно получить что-то интересное.

— Как думаете, сможет ли Анкалаев победить Прохазку?

— Я думаю, Анкалаев гораздо техничнее и более сформированный боец, чем Прохазка. У него много наработок. Но Прохазка — человек-характер, и это очень опасно, — рассказал Долидзе в «РБ Спорт».

Прохазка победил Гловера Тейшейру (33-8) удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.

Анкалаев занимает 4-ю строчку рейтинга UFC в полутяжелом весе. В последнем бою Анкалаев победил Тиаго Сантоса (22-10) единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46) 13 марта на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе, США.