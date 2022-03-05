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Сегодня, 20:05

Менеджер Чимаева — о химии с Тиллом: «Они сблизились настолько, будто знали друг друга много лет»

Менеджер Чимаева рассказал, как его боец нашел общий язык с Тиллом
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press

Махди Шаммас, менеджер шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, рассказал о том, как его боец нашел общий язык с Дарреном Тиллом.

«Он [Тилл] стал глотком свежего воздуха в нашем зале. Многие люди плохо ладят с Хамзатом, но они сблизились настолько, что казалось, будто они знают друг друга много лет. Может быть, потому, что они наговорили друг другу столько дерьма в интернете, но они нашли общий язык, и это важно. Я вижу, что они хорошо ладят друг с другом», — сказал Шаммас Blockasset.

На счету Чимаева 10 побед в 10-ти поединках. Свой следующий поединок он проведет на турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в США. Соперник — экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс.

В активе Тилла 18 побед, 4 поражения и 1 ничья. В сентябре прошлого года на UFC Fight Night 191 Тилл удушающим приемом в третьем раунде уступил Дереку Брансону.

Хамзат Чимаев
ММА
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