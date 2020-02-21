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Хабиб пожелал удачи Тухугову перед боем в Окленде

22:19
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи своему другу Зубайре Тухугову. Последнему предстоит поединок против Кевина Агилара, который пройдет на турнире UFC в Окленде.

Тухугов провел с мая 2016 года всего один поединок. Сначала он был дисквалифицирован на два года за проваленный допинг-тест. Затем пропустил еще один год из-за потасовки на UFC 229 с участием Хабиба и Конора Макгрегора.

— Удачи тебе, Брат Пусть Всевышний поможет тебе во всем, мы делаем Дуа за тебя, — написал Хабиб в Instagram.

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