Хабиб пожелал удачи Тухугову перед боем в Окленде

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи своему другу Зубайре Тухугову. Последнему предстоит поединок против Кевина Агилара, который пройдет на турнире UFC в Окленде.

Тухугов провел с мая 2016 года всего один поединок. Сначала он был дисквалифицирован на два года за проваленный допинг-тест. Затем пропустил еще один год из-за потасовки на UFC 229 с участием Хабиба и Конора Макгрегора.

— Удачи тебе, Брат Пусть Всевышний поможет тебе во всем, мы делаем Дуа за тебя, — написал Хабиб в Instagram.