Хабиб пожелал удачи Кормье в поединке с Миочичем

Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к тяжеловесу Даниэлю Кормье. Они являются членами зала АКА (American Kickboxing Academy) и близкими друзьями.

На UFC 252 Кормье проведет третий бой против Стипе Миочича. В их активе по одной победе. Миочич владеет чемпионским поясом.

— Почти настало время, брат. Вперед и удачи. Я очень взволнован твоим следующим боем, — написал Хабиб в сториз своего Instagram. Он опубликовал фото с членами зала АКА, добавив: «Я уверен, что эти парни доставят вам неприятности».

В первом матче, состоявшемся в июле 2018 года на UFC 226 в Лас-Вегасе, Даниэль Кормье нокаутировал Стипе Миочича уже в первом раунде и отобрал у него титул в тяжелом весе. Спустя год, 17 августа на UFC 241 в Анахайме, Миочич вернул себе чемпионский пояс, финишировав Кормье техническим нокаутом в четвертом раунде.