Хабиб поздравил Нганну с чемпионским поясом UFC
07:51
Бывший российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил Франсиса Нганну с победой в поединке против чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича.
«Поздравляю, Африка. Теперь у вас три чемпиона UFC», — написал Хабиб в Twitter.
Поединок завершился во втором раунде после того, как Нганну отправил Миочича в нокаут. Таким образом, африканец стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе.
В первом поединке в январе 2018-го победил Миочич единогласным решением.
На счету 34-летнего Нганну 16 побед и 3 поражения, у 38-летнего Миочича 20 побед и 4 поражения.
Congratulations Africa . Now you have 3 @ufc champions— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) March 28, 2021
2
Зачет
vs
3
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...