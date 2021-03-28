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Хабиб поздравил Нганну с чемпионским поясом UFC

07:51
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Бывший российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил Франсиса Нганну с победой в поединке против чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича.

«Поздравляю, Африка. Теперь у вас три чемпиона UFC», — написал Хабиб в Twitter.

Поединок завершился во втором раунде после того, как Нганну отправил Миочича в нокаут. Таким образом, африканец стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе.

В первом поединке в январе 2018-го победил Миочич единогласным решением.

На счету 34-летнего Нганну 16 побед и 3 поражения, у 38-летнего Миочича 20 побед и 4 поражения.

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