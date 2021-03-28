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Уайт считает, что чемпион UFC Нганну продолжит эволюционировать

08:18
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Глава UFC Дана Уайт оценил перспективы новоиспеченного чемпиона тяжелого дивизиона камерунца Фрэнсиса Нганну.

«Фрэнсис — устрашающий боец. Но это еще не предел его возможностей. Он только завоевал пояс. После нескольких защит [пояса] он станет абсолютно другим бойцом», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 260.

Фрэнсис Нганну завоевал пояс в матче-реванше со Стипе Миочичем, который стал главным событием UFC 260 в Вегасе. Во втором раунде Нганну удалось нокаутировать соперникам левым хуком.

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