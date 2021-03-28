Франсис Нганну: «Я на пути к величию. Готов драться с Джонсом»

Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну поделился эмоциями после победы над Стипе Миочичем.

«Я даже не могу найти слов в моем словаре, чтобы описать эти чувства. Но это то самое чувство, которое много лет, с самого детства я не мог высвободить из себя, и вот теперь смог. Я всем все доказал, всем скептикам. Я на пути к величию.



20 января 2018-го — главный день в моей карьере, именно тогда я приобрел главный опыт. Не считаю, что в конечном счете проиграл тот бой, потому что именно он привел меня сегодня к этому результату. Когда я уронил его первый раз и пошел на него, он точно попал по мне правой рукой, и я услышал, как мой угол, Камару орут мне: «Успокойся, не лети!». И я отшагнул назал, собрался, а он сделал ошибку — резко пошел на меня, и я поймал его.



Я и моя команда, мой тренеры Эрик Никсик и Дьюи Купер сделали большую работу, смотрели каждый день видео его боев, мои менеджеры также сделали большую работу. Главное, я вышел на бой расслабленным и терпеливым. Камару мне помог эмоционально, я знал, что он поможет в этом плане еще до боя. Он мой брат, теперь у нас три чемпиона из Африки, и, надеюсь, мы проведем турнир UFC в Африке. Джон Джонс? Я считаю его величайшим всех времен, то, что он поднимается в весе — большой вызов для меня. Абсолютно готов к этому бою. Июль-август, я готов», — сказал Нганну сразу после боя в интервью Джо Рогану.

Нганну нокаутировал Миочича во 2-м раунде главного боя турнира UFC 260.