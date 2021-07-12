Хабиб получил награду от телеканала ESPN в номинации «Лучший боец ММА»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал обладателем премии ESPY в номинации «Лучший боец ММА».

ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly — «Ежегодные высокие достижения в спорте») — премия, присуждаемая американским телеканалом ESPN ведущим спортсменам и командам.

Лауреаты премий ESPY определяются голосованием болельщиков (с 2004 года победители выбираются из числа кандидатов, отобранных номинационной комиссией).

На счету 32-летнего Нурмагомедова 29 побед в 29 боях. В октябре 2020 года он одержал победу над американцем Джастином Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего объявил о завершении карьеры.