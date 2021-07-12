Рекордсмен по числу боев в ММА совершил суицид в тюрьме

Рекордсмен мира по числу боев в ММА 44-летний американец Трэвис Фултон совершил самоубийство в тюрьме, сообщает The Gazzette.

За день до этого боец признал себя виновным по двум из четырем предъявленным ему обвинений — в сексуальной эксплуатации и хранению детской порнографии. Спортсмен был арестован 19 февраля этого года, после чего содержался в тюрьме округа Линн (штат Айова, США).

Фултон, в частности, обвинялся в развратных действиях по отношению к двум девушкам, не достигшим 18 лет.

На счету американца 320 боев — 255 побед, 54 поражения, 10 ничьих, один поединок с его участием был признан несостоявшимся. Последний бой он провел 4 апреля 2019 года на турнире М-1 Global, победив удушающим приемом другого ветерана ММА — Шеннона Ритча.