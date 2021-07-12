Беспутин уверен, что Гассиев одержит победу в поединке против Валлиша

Непобежденный российский профессиональный боксер Александр Беспутин высказался о предстоящем бое россиянина Мурата Гассиева с немцем Майклом Валлишем за пояс WBA Asia в супертяжелом весе.

«Мурат готовится, он всегда профессионально относится к своей работе и к своей спортивной деятельности. Сейчас он на сборах, у него грамотный тренер. У него победные шансы. Там не то что шансы, там только победа и до конца», — приводит слова Беспутина РЕН ТВ.

27-летний Гассиев одержал 27 побед, 20 из которых — нокаутом, одно поражение, и один поединок был признан несостоявшимся.

Валлиш — чемпион Европы по версии WBO в полутяжелом весе. На счету 35-летнего спортсмена 22 победы и четыре поражения.

Поединок состоится 22 июля в Москве. РЕН ТВ покажет бой Гассиева с Валлишем.