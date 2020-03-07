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Хабиб пнул старый чемпионский пояс Фергюсона

02:38
Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. Фото Twitter
Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. Фото Twitter
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Конфликт произошел между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном на дуэли взглядов после пресс-конференции. Американец положил свой пояс на пол, после чего вступил в словесную перепалку с соперником. После нескольких фраз Хабиб не выдержал и пнул пояс временного чемпиона UFC, который Фергюсон завоевал в 2017 году.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. Тогда титул был вакантным. В 2016-2017 годы чемпионство в легком весе принадлежало Конору Макгрегору, но из-за длительного простоя он был лишен пояса. В октябре 2017-го был организован бой за титул временного чемпиона, в котором Фергюсон победил соотечественника Кевина Ли. Именно Фергбюсон должен был стать соперником Нурмагомедова в апреле 2018-го, однако за неделю до поединка он получил травму. Теперь они должны сразиться 18 апреля на шоу UFC 249 в Нью-Йорке.

На счету 31-летнего Хабиба — 28 побед, 0 поражений в ММА. У 36-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения.

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