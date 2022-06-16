Виталий Минаков: «Александр Волков может побить Нганну»

Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе россиянин Виталий Минаков (22-2) считает, что российский тяжеловес UFC Александр Волков (35-10) может побить действующего чемпиона Франсиса Нганну (17-3).

«Волков как раз тот, кто может побить Нганну, — сказал Минаков в интервью Григорию Дрозду. — Насколько я вижу и слышу, Саша учится джиу-джитсу. По крайней мере, как зритель я слышу, что он в борьбе прибавил. Ему не нужно учиться бороться. Он учится бороться, лежа на спине. Борцу не нужно проводить болевые или что-то ломать. Если он лег на спину, достаточно его контролировать и доминировать в партере. При такой антропометрии Волкову важно защититься от борьбы и бить коленями, ногами и руками. Ему не нужно ничего этого. Необходимо около сетки работать.

Я год назад постоял с ним в парах — он очень сильно помощнел, именно веса прибавил. Он стал медленнее, но острота ударов у него усилилась".

Волков в последнем бою победил Жаирзиньо Розенструйка (12-4) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 4-го июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США.

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, США. На данный момент камерунец восстанавливается после операции на колене.