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Хабиб опубликовал совместное фото с Аленичевым, Титовым, Павлюченко, Сычевым и Ширко

07:33
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Бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместные фото с экс-футболистами сборной России по футболу Александром Ширко, Дмитрием Аленичевым, Егором Титовым, Романом Павлюченко и Дмитрием Сычевым, а также комментатором Виктором Гусевым.

Снимки были сделаны на стадионе «Спартака» после матча 6-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 между Россией и Мальтой (2:0).

«Вот с этой командой выезжаю на любые дворовые разборки по футболу. У меня даже свой комментатор будет. Рад был знакомству, легенды, — написал Хабиб.

Сборная России занимает второе место в группе H (13 очков). Лидирует Хорватия (13 очков). На третьем месте Словакия (9 очков).

8 октября сборная России сыграет со Словакией, а 11 октября — со Словенией.

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Роман Шишов все материалы автора

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