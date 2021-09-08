Хабиб опубликовал совместное фото с Аленичевым, Титовым, Павлюченко, Сычевым и Ширко
07:33
Бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместные фото с экс-футболистами сборной России по футболу Александром Ширко, Дмитрием Аленичевым, Егором Титовым, Романом Павлюченко и Дмитрием Сычевым, а также комментатором Виктором Гусевым.
Снимки были сделаны на стадионе «Спартака» после матча 6-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 между Россией и Мальтой (2:0).
«Вот с этой командой выезжаю на любые дворовые разборки по футболу. У меня даже свой комментатор будет. Рад был знакомству, легенды, — написал Хабиб.
Сборная России занимает второе место в группе H (13 очков). Лидирует Хорватия (13 очков). На третьем месте Словакия (9 очков).
8 октября сборная России сыграет со Словакией, а 11 октября — со Словенией.
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