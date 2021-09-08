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Суд объявил приговор заступившемуся за девушек бойцу Максу Топору

11:11

Хамовнический суд Москвы приговорил к условному сроку бойца смешанных единоборств Максима Щербакова (Макса Топора), который стал участником драки, заступаясь за девушек.

«Суд приговорил его к трем годам условно», — цитирует РИА Новости его адвокат Андрея Алешкина.

Суд вынес решение с третьей попытки: первый приговор отменили, во второй раз суд сам вернулся к пересмотру дела на стадии прений сторон. В первый раз суд приговорил Щербакова по части 2 статьи 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) к двум годам колонии-поселения, однако Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Щербаков находился под подпиской о невыезде. В августе 2020 года Щербаков увидел, как в магазине двое мужчин приставали к девушкам, и сделал им замечание, они предложили выйти на улицу и там решить вопрос. Борец нанес им повреждения средней тяжести. У одного был зафиксирован ушиб мягких тканей, а у второго сломана челюсть.

Как указал адвокат, во время судебного процесса потерпевшие не были допрошены, были зачитаны только их письменные показания. Девушек, из-за которых случился инцидент, суд также не вызывал.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210908/scherbakov-1749126678.html

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Роман Шишов все материалы автора

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