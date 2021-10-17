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Запашный поздравил Немкова с защитой титула чемпиона Bellator

14:30
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Народный артист России Эдгард Запашный поздравил российского бойца MMA Вадими Немкова с защитой титула чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

«Хочу поздравить Вадима Немкова, который вчера очень уверенно отстоял титул. Пояс Bellator остается в России, точнее два пояса: у него и у Молдавского. За что и спасибо пацанам», — сказал Запашный «СЭ».

В главном поединке турнира Bellator 268 россиянин победил литовца Джулиуса Англицкаса болевым приемом (кимура) в четвертом раунде.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора
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