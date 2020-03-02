Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал информацию о том, что бывший чемпион в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший хочет провести с ним бой по правилам ММА.

— Мейвезер просто хочет постоянно быть на слуху в СМИ, — цитирует TMZ Нурмагомедова. — Я видел, у него пару дней назад был день рождения. Ему, кажется, исполнилось 48 или 49 лет (43 года — прим. «СЭ»), он почти ровесник моего отца. Не знаю, смогу ли ударить его по лицу (смеется).

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА, у 43-летнего Мейвезера 50 побед в 50 боксерских поединках.