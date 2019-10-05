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Хабиб — о соперничестве с Бузовой в Instagram: «Надеюсь, она поймет»

14:28
Хабиб Нурмагомедов. Фото REUTERS
Хабиб Нурмагомедов. Фото REUTERS
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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов стал гостем образовательного форума Synergy Global Forum и рассказал, насколько важно для него вести Instagram.

Хабиб Нурмагомедов - №1 в российском Instagram. Ольга Бузова пытается не отстать.Хабиб обошел Бузову. Звезда бросила бойцу отчаянный вызов

— Важен ли для вас Instagram? — вопрос Хабибу.

— Если я скажу нет, я то совру. А врать не хочется.

— Но вы победили Бузову!

— После боя вышла эта информация, я даже этого не знал, что идет соперничество. С ней не соревновался. Но всегда приятно, когда ты первый. Надеюсь, она поймет. Женщины ведь тоже стремятся везде быть первыми. Я всегда сам вел Instagram и старался писать без ошибок. У меня в школе была очень хорошая орфография, хорошо еще, что Instagram не показывает почерк. (Дмитрий Зимин)

Хабиб обошел Бузову. Это триумф спорта над попсой?

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