Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов стал гостем образовательного форума Synergy Global Forum и рассказал, насколько важно для него вести Instagram.

— Важен ли для вас Instagram? — вопрос Хабибу.

— Если я скажу нет, я то совру. А врать не хочется.

— Но вы победили Бузову!

— После боя вышла эта информация, я даже этого не знал, что идет соперничество. С ней не соревновался. Но всегда приятно, когда ты первый. Надеюсь, она поймет. Женщины ведь тоже стремятся везде быть первыми. Я всегда сам вел Instagram и старался писать без ошибок. У меня в школе была очень хорошая орфография, хорошо еще, что Instagram не показывает почерк. (Дмитрий Зимин)

Хабиб обошел Бузову. Это триумф спорта над попсой?