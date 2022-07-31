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Сегодня, 15:54

Хабиб — о победе Анкалаева: «Кто, если не он заслуживает боя за пояс?»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) прокомментировал победу 30-летнего россиянина Магомеда Анкалаева (17-1) на турнире на UFC 277, подчеркнув, что он достоин титульного боя.

«Кто если не он заслуживает боя за пояс, 9 побед подряд в лучшей лиге мира. Больше только побед подряд в истории полутяжелого веса было у Джона Джонса», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

30-летний Анкалаев победил американца Энтони Смита (36-17) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США.

Магомед Анкалаев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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