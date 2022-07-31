Боксер Замковой уверен, что Дацик без проблем одолеет Монсона

Заслуженный мастер спорта по боксу Андрей Замковой поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Вячеславом Дациком и Джеффом Монсоном.

«Я буду болеть, мне кажется, за Дацика, как и многие другие, поддерживать этого российского бойца. Ну на счет техники, может, у Монсона получше будет, но все-таки Дацик его «задавит», передышит. Бой закончится досрочно. Будет интересный и красивый бой, зрелищный, я думаю, ну и победа за Дациком», — приводит слова Замкового РЕН ТВ.

Бой Монсона и Дацика станет главным поединком турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 5 августа. Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.