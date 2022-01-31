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31 января, 22:40

Хабиб — о бое с Порье: «В раздевалке до боя я сказал, что он будет делать гильотину и устанет от этого»

Никита Горшенин
Корреспондент

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил поединок с Дастином Порье в сентябре 2019-го.

«Помню, когда Дастин душил меня, я думал: «Он безумец, если думает, что я постучу на глазах у моего отца». Кстати, перед выходом на бой я сказал Исламу [Махачеву] в раздевалке: «Он [Порье] любит заходить на гильотину правой рукой. Я пройду ему в две ноги, отдам шею и измотаю». Гильотина отнимает очень много энергии. Дважды я отдавал ему шею», — сказал Нурмагомедов на встрече в мичиганском институте Мифтах.

Хабиб победил Порье удушением сзади на UFC 242 в Абу-Даби.

Дастин Порье
Хабиб Нурмагомедов
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