Хабиб Нурмагомедов заявил, что драка его брата с Чимаевым никого не красит

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что его двоюродный брат Абубакар уладил конфликт со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым после драки в зале во время турнира UFC 280 в Абу-Даби. Видео общения команд Хабиба и Чимаева появилось на YouTube-канале TRUE GYM MMA.

«Инцидент, который произошел, когда Ислам только завоевал пояс, никак нас не красит. Ни нас, ни Абубакара, ни Хамзата, ни Ислама — ни одного человека. Уже наелись этим. В интернете все пишут про это, звонят. Даже историческое событие для Ислама отошло на второй план. Мы встретились все вместе. Пообщались. Извинились друг перед другом, обнялись», — сказал Хабиб Нурмагомедов.

Бывший и непобедимый чемпион UFC в легком весе также выразил надежду, что в будущем спортсмены станут собираться только по хорошим поводам. По его словам, на данный момент обладателем пояса является Ислам Махачев, и он хочет встретиться еще раз, когда титул выиграет средневес Хамзат, но не для разговоров о драках, а чтобы обмыть еще одного чемпиона.

«Надеюсь, что таких инцидентов больше никогда не произойдет», — добавил Нурмагомедов.

Инцидент между Абубакаром Нурмагомедовым и Хамзатом Чимаевым произошел во время победного интервью Ислама Махачева после главного боя UFC 280 с Чарльзом Оливейрой за пояс чемпиона лиги в легком весе. Недалеко от октагона Чимаев подошел к Нурмагомедову и во время приветствия слегка ударил его кулаком в живот. На что брат Хабиба ответил: «Можно же было нормально подойти и поздороваться». Это не понравилось Хамзату: «Я делаю как хочу». После чего Нурмагомедов ответил: «Не будешь так делать со мной». После этих слов бойцы начали толкаться, в их конфликт вмешались охрана и окружение бойцов.