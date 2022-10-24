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Сегодня, 14:25

Хабиб Нурмагомедов заявил, что драка его брата с Чимаевым никого не красит

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Хабиб Нурмагомедов.
Фото Reuters

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что его двоюродный брат Абубакар уладил конфликт со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым после драки в зале во время турнира UFC 280 в Абу-Даби. Видео общения команд Хабиба и Чимаева появилось на YouTube-канале TRUE GYM MMA.

«Инцидент, который произошел, когда Ислам только завоевал пояс, никак нас не красит. Ни нас, ни Абубакара, ни Хамзата, ни Ислама — ни одного человека. Уже наелись этим. В интернете все пишут про это, звонят. Даже историческое событие для Ислама отошло на второй план. Мы встретились все вместе. Пообщались. Извинились друг перед другом, обнялись», — сказал Хабиб Нурмагомедов.

Бывший и непобедимый чемпион UFC в легком весе также выразил надежду, что в будущем спортсмены станут собираться только по хорошим поводам. По его словам, на данный момент обладателем пояса является Ислам Махачев, и он хочет встретиться еще раз, когда титул выиграет средневес Хамзат, но не для разговоров о драках, а чтобы обмыть еще одного чемпиона.

«Надеюсь, что таких инцидентов больше никогда не произойдет», — добавил Нурмагомедов.

Петр Ян, Ислам Махачев и&nbsp;Хабиб Нурмагомедов, потасовка Абубакара Нурмагомедова и&nbsp;Хамзата Чимаева. Махачев забрал пояс, Ян неожиданно проиграл, брат Хабиба победил и повздорил с Чимаевым: события UFC 280

Инцидент между Абубакаром Нурмагомедовым и Хамзатом Чимаевым произошел во время победного интервью Ислама Махачева после главного боя UFC 280 с Чарльзом Оливейрой за пояс чемпиона лиги в легком весе. Недалеко от октагона Чимаев подошел к Нурмагомедову и во время приветствия слегка ударил его кулаком в живот. На что брат Хабиба ответил: «Можно же было нормально подойти и поздороваться». Это не понравилось Хамзату: «Я делаю как хочу». После чего Нурмагомедов ответил: «Не будешь так делать со мной». После этих слов бойцы начали толкаться, в их конфликт вмешались охрана и окружение бойцов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IUBW4bQ1nhw
Абубакар Нурмагомедов
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
Хамзат Чимаев
UFC
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