Бразильский боец Пауло Коста пошутил над Чимаевым и Нурмагомедовым

31-летний бразильский боец UFC Пауло Коста (14-2) опубликовал в Twitter скриншот видеоконференции Хамзата Чимаева (12-0), Абубакара Нурмагомедова (16-3) и Рамзана Кадырова, заменив лицо лидера Чечни на свое.

«Спасибо, ребята, за очень приятное время, которое мы провели в этой видеоконференции. Теперь между нами все хорошо», — написал Коста.

Пауло Коста пошутил над Чимаевым и Нурмагомедовым. Фото Соцсети

Чимаев и Нурмагомедов устроили потасовку после главного боя на турнире UFC 280. По словам Кадырова, между бойцами возникло «недоразумение, которое разрешилось».