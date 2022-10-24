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Сегодня, 14:18

Бразильский боец Пауло Коста пошутил над Чимаевым и Нурмагомедовым

Давид Хачатрян
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31-летний бразильский боец UFC Пауло Коста (14-2) опубликовал в Twitter скриншот видеоконференции Хамзата Чимаева (12-0), Абубакара Нурмагомедова (16-3) и Рамзана Кадырова, заменив лицо лидера Чечни на свое.

«Спасибо, ребята, за очень приятное время, которое мы провели в этой видеоконференции. Теперь между нами все хорошо», — написал Коста.

Пауло Коста пошутил над Чимаевым и Нурмагомедовым. Фото Соцсети
Пауло Коста пошутил над Чимаевым и Нурмагомедовым.
Фото Соцсети

Чимаев и Нурмагомедов устроили потасовку после главного боя на турнире UFC 280. По словам Кадырова, между бойцами возникло «недоразумение, которое разрешилось».

Хамзат Чимаев. Хамзат Чимаев и Абубакар Нурмагомедов помирились после драки на турнире UFC 280

Абубакар Нурмагомедов
Рамзан Кадыров
Хамзат Чимаев
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