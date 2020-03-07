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Хабиб Нурмагомедов: «Я обязан побеждать Фергюсона»

02:18
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Российский боец Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции перед поединком с Тони Фергюсоном отметил, что обязан побеждать. Турнир UFC 249 состоится 18 апреля в Бруклине.

— Мне нравятся вызовы. Конор, Порье... все мои бои, — сказал Нурмагомедов. — Тони один из лучших в мире. Один из лучших в истории легкого веса. Если хочу, чтобы мое наследие было бесконечным, я обазан его побеждать.

— Ты не выиграешь. Я остановлю тебя, — ответил Фергюсон. — Даже не дам тебе выпругнуть из этой клетки, как ты сделал это раньше.

На счету 31-летнего Хабиба — 28 побед, 0 поражений в ММА. У 36-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения.

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