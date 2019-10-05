Хабиб Нурмагомедов: «Ведем переговоры о бое на «Газпром Арене» в март-апреле»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в рамках Synergy Global Forum заявил, что собирается выступить в России на петербургской «Газпром Арене».

— Сейчас у нас идут переговоры на март-апрель следующего года. Я бы хотел выступить на большой арене, у нас в стране это только «Газпром Арена». Я очень хочу здесь провести бой. Этот стадион мог бы вместить очень многих желающих. Для продвижения боя UFC нужно 3-4 месяца. Раньше я мог выступать чаще, теперь — не могу, — сказал Нурмагомедов.

Хабиб рассказал, где собирается провести следующий бой