Хабиб Нурмагомедов: «В субботу будет особенная ночь»

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов в интервью ВТ Sport рассказал, как при свалившейся популярности ему удается оставаться нормальным человеком.

— Как мне удается оставаться нормальным человеком? Здесь дело не в том, что я из Дагестана: у нас тоже есть плохие люди, — заявил Хабиб . — Я много думаю о религии, она мне очень сильно помогает. Кроме того, родители с детства внушали мне правильные ценности.

UFC в Абу-Даби? Турнир обретает все большую популярность во всем мире: вы только сравните популярность UFC несколько лет назад и сейчас. Со стороны организации организация турнира в Абу-Даби — очень умный ход. Для меня большая честь быть хедлайнером предстоящего вечера. Здесь мой папа, семья, друзья, многие из которых просят лишнего билетика, потому что все билеты давно проданы. Я с нетерпением жду ночь субботы. Это будет особенная ночь.

Я больше не хочу драться в Лас-Вегасе. Эта страница была пройдена в прошлом году. В каких-то моментах Вегас — хороший город, в каких-то — не очень, но душа туда больше не тянет.

Бой Нурмагомедова против Дастина Порье пройдет в Абу-Даби 7 сентября. Для Хабиба это поединок станет первым с октября 2018 года, когда он победил Конора Макгрегора.