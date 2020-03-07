Российский боец Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции по поводу боя против Тони Фергюсона уличил оппонента во лжи. Американский боец в начале мероприятия сказал, что родился в Калифорнии, а в концовке стал утверждать, что является мексиканцем.

— Послушайте, еще раз повторю, уважаю Фергюсона, как бойца, но он выжил из ума, он глуповат, — сказал Нурмагомедов. — Его нападки на меня не действуют. Единственная правда, что Тони — лживый мексиканец. Он только что сказал, что из Калифорнии, а затем говорит, что из Мексики.

Бой между Хабибом и Фергюсоном пройдет 18 апреля в Нью-Йорке на шоу UFC 249. На счету 31-летнего Хабиба — 28 побед, 0 поражений в ММА. У 36-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения.