Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Хабиб Нурмагомедов: «Тони — лживый мексиканец. Его нападки на меня не действуют»

03:08
Теги:

Российский боец Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции по поводу боя против Тони Фергюсона уличил оппонента во лжи. Американский боец в начале мероприятия сказал, что родился в Калифорнии, а в концовке стал утверждать, что является мексиканцем.

— Послушайте, еще раз повторю, уважаю Фергюсона, как бойца, но он выжил из ума, он глуповат, — сказал Нурмагомедов. — Его нападки на меня не действуют. Единственная правда, что Тони — лживый мексиканец. Он только что сказал, что из Калифорнии, а затем говорит, что из Мексики.

Бой между Хабибом и Фергюсоном пройдет 18 апреля в Нью-Йорке на шоу UFC 249. На счету 31-летнего Хабиба — 28 побед, 0 поражений в ММА. У 36-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Опрос

проголосовало: 7530
Все опросы
Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: как закончится бой?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: бой года в UFC




Прямой эфир
Прямой эфир