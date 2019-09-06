Хабиб Нурмагомедов: «Сделаю все, чтобы добиться победы»

Российский боец Хабиб Нурмагомедов после процедуры взвешивания и дуэли взглядов в преддверии боя с Дастином Порье обратился к своим поклонникам.

— Хочу поблагодарить болельщиков по всему миру за поддержку. Я нахожусь в хорошей форме. Очень долго готовился к этому бою. Мы столько лет шли к этому, и завтра я сделаю все, чтобы добиться победы, — сказал Хабиб.

Обращение Хабиба к фанатам. «Сделаю все для победы!» pic.twitter.com/1MzQDRLl6O — Бокс/ММА (@boxing_mma_se) September 6, 2019

«СЭ» проведет прямую трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.