Хабиб Нурмагомедов: «Сделаю все, чтобы добиться победы»
17:57
Российский боец Хабиб Нурмагомедов после процедуры взвешивания и дуэли взглядов в преддверии боя с Дастином Порье обратился к своим поклонникам.
— Хочу поблагодарить болельщиков по всему миру за поддержку. Я нахожусь в хорошей форме. Очень долго готовился к этому бою. Мы столько лет шли к этому, и завтра я сделаю все, чтобы добиться победы, — сказал Хабиб.
Обращение Хабиба к фанатам. «Сделаю все для победы!» pic.twitter.com/1MzQDRLl6O— Бокс/ММА (@boxing_mma_se) September 6, 2019
«СЭ» проведет прямую трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242