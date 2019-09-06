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Хабиб Нурмагомедов: «Сделаю все, чтобы добиться победы»

17:57
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Российский боец Хабиб Нурмагомедов после процедуры взвешивания и дуэли взглядов в преддверии боя с Дастином Порье обратился к своим поклонникам.

— Хочу поблагодарить болельщиков по всему миру за поддержку. Я нахожусь в хорошей форме. Очень долго готовился к этому бою. Мы столько лет шли к этому, и завтра я сделаю все, чтобы добиться победы, — сказал Хабиб.

«СЭ» проведет прямую трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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