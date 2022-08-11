Хабиб: «С Сашей Емельяненко у нас неплохие отношения. Желаю ему здоровья»

Экс-чемпион UFC в легком весе, владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов рассказал журналистам, как относится к Александру Емельяненко. Ранее Емельяненко критиковал Eagle FC.

— Камил Гаджиев сказал, что бой Харитонов — Емельяненко возможен только на вашей площадке. Он возможен? С Сергеем Харитоновым у вас хорошие отношения.

— И с Сашей Емельяненко у нас неплохие отношения. Никогда не было с ним плохих отношений. Шамиль [Завуров] говорил, что он не хочет его видеть в нашей лиге. Но это не значит, что у нас [с Емельяненко] плохие отношения. Есть бизнес-отношения. Есть человеческие.

Это очень интересный бой. Но, наблюдая за физической формой Саши, я бы не хотел ему организовывать тяжелые бои. В первую очередь — это здоровье. Здесь можно пропустить удар — и больше не проснуться. Мы очень большое внимание удаляем медицинской страховке. Если спортсмен не очень здоров, я не хочу его выхода в нашу клетку. Саша может быть здоров, но сейчас я этого не вижу.

— Если, допустим, он победит Вячеслава Дацика, будет в хорошей форме, стал бы он вам интересен?

— Мне он и без Дацика интересен, потому что Саша Емельяненко — большое имя. Но в первую очередь я ему желаю просто человеческого здоровья — больше, чем побед в октагоне. Выиграть ты всегда успеешь, но здоровье — тяжелая вещь.