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Хабиб Нурмагомедов рассказал, кто был любимым футболистом его отца

01:51
Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы. Фото Instagram
Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы. Фото Instagram
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Бывший боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с экс-футболистом Кларенсом Зеедорфом. Он отметил, что голландец был любимым футболистом его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

«Этот парень был любимым футболистом моего отца, — написал Хабиб в Instagram. — Рад увидеться с тобой, друг».

Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020 года в возрасте 57 лет. 44-летний Кларенс Зеедорф после завершения карьеры игрока стал тренером. Последним местом его работы была сборная Камеруна.

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