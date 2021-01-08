Хабиб Нурмагомедов рассказал, кто был любимым футболистом его отца

Бывший боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с экс-футболистом Кларенсом Зеедорфом. Он отметил, что голландец был любимым футболистом его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

«Этот парень был любимым футболистом моего отца, — написал Хабиб в Instagram. — Рад увидеться с тобой, друг».

Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020 года в возрасте 57 лет. 44-летний Кларенс Зеедорф после завершения карьеры игрока стал тренером. Последним местом его работы была сборная Камеруна.