Пресс-конференция Хабиба: прямая видеотрансляция

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов проводит пресс-конференцию в Москве.

Она проходит в конференц-зале одного из московских отелей.

Организована прямая видеотрансляция мероприятия.

Ранее UFC сообщил, что 24 октября проведет титульный бой в легком весе между Хабибом и временным чемпионом Джастином Гэтжи на UFC 254.

Это первое общение Нурмагомедова с прессой после смерти отца и тренера Абдулманапа.