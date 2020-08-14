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Пресс-конференция Хабиба: прямая видеотрансляция

11:00
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов проводит пресс-конференцию в Москве.

Она проходит в конференц-зале одного из московских отелей.

Организована прямая видеотрансляция мероприятия.

Ранее UFC сообщил, что 24 октября проведет титульный бой в легком весе между Хабибом и временным чемпионом Джастином Гэтжи на UFC 254.

Это первое общение Нурмагомедова с прессой после смерти отца и тренера Абдулманапа.

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