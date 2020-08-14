Пресс-конференция Хабиба: прямая видеотрансляция
11:00
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов проводит пресс-конференцию в Москве.
Она проходит в конференц-зале одного из московских отелей.
Организована прямая видеотрансляция мероприятия.
Ранее UFC сообщил, что 24 октября проведет титульный бой в легком весе между Хабибом и временным чемпионом Джастином Гэтжи на UFC 254.
Это первое общение Нурмагомедова с прессой после смерти отца и тренера Абдулманапа.
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: бой года UFC
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...