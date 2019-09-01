Боец ММА Хабиб Нурмагомедов выразил надежду, что Даниэль Кормье сумеет провести матч-реванш у Стипе Миочича, после чего завершит карьеру на мажорной ноте.

— Когда Кормье проиграл, это был очень грустный момент для всех нас. В то же время у Веласкеса умерла мама. Через несколько дней стало известно о смерти отца Кормье. Это была сложная неделя для всего нашего зала и всей команды.

Потеря пояса — ничто в сравнении с потерей матери или отца. Когда Кормье потерял пояс, он был расстроен, но утрата отца — это совершенно другое.

Мы знаем, что он силен. Хочу пожелать ему удачи. Мы с ним недавно общались. Говорили о моем поединке, о его отце. Пытался зарядить его положительной энергией. Ему тяжело, но время все изменит. С ним все будет в порядке.

Что касается его карьеры, то мне бы хотелось, чтобы он провел реванш с Миочичем и после этого завершил карьеру. Это то, чего я хочу, — цитирует Хабиба MMA Fighting.

Напомним, что 7 сентября Хабиб проведет бой с Дастином Порье в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 242.