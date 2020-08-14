Хабиб: полная запись пресс-конференции
В Москве прошла большая пресс-конференция чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Российский боец больше двух часов отвечал на вопросы журналистов и болельщиков.
В ходе общения Хабиб рассказал многое:
— о потере отца Абдулманапа
— бое с Гэтжи на UFC 254
— возможных поединках с Конором, Фергюсоном и Сен-Пьером
— гонорарах и доходах
— мыслях о завершении карьеры
— планах бойцов своей команды
— лучших российских бойцах в ММА
— бизнесе и политике
— школе своего отца и возможности работать тренером
— о ситуации в Дагестане и возможности стать главой республики
— футбольном «Спартаке», спорном судействе, угрозе снятии команды с чемпионата
— футбольной Лиге чемпионов и «Анжи»
— рэп-концертах и скандальном клипе Анубиса
— своем чемпионском наследии и многом другом
Запись также доступна на YouTube.