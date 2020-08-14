Хабиб: полная запись пресс-конференции

В Москве прошла большая пресс-конференция чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Российский боец больше двух часов отвечал на вопросы журналистов и болельщиков.

В ходе общения Хабиб рассказал многое:

— о потере отца Абдулманапа

— бое с Гэтжи на UFC 254

— возможных поединках с Конором, Фергюсоном и Сен-Пьером

— гонорарах и доходах

— мыслях о завершении карьеры

— планах бойцов своей команды

— лучших российских бойцах в ММА

— бизнесе и политике

— школе своего отца и возможности работать тренером

— о ситуации в Дагестане и возможности стать главой республики

— футбольном «Спартаке», спорном судействе, угрозе снятии команды с чемпионата

— футбольной Лиге чемпионов и «Анжи»

— рэп-концертах и скандальном клипе Анубиса

— своем чемпионском наследии и многом другом

Запись также доступна на YouTube.