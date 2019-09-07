Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Хабиб!!! Нурмагомедов победил Порье на UFC 242 и стал единственным чемпионом в легком весе

7 сентября 2019, 23:43
7 сентября. Абу-Даби. Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье. Фото REUTERS Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
7 сентября. Абу-Даби. Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье. Фото REUTERS
Теги:

В главном бою турнира UFC 242 в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов удушающим приемом победил временного чемпиона Дастина Порье. Бой был остановлен в третьем раунде.

Спортсмен из Дагестана никогда не проигрывал, 30-летний россиянин одержал 28-ю победу в карьере и стал единственным чемпионом самого популярного американского промоушена в легком весе.

Для 30-летнего американца это поражение стало 6-м при 25 победах.

Напомним, что Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018 года, когда он защитил титул чемпиона, вынудив сдаться ирландца Конора Макгрегора. Из-за скандального прыжка в зал россиянин был дисквалифицирован на 9 месяцев, а в UFC ввели временный пояс, который завоевал Порье.

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
29
Офсайд
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




Прямой эфир
Прямой эфир