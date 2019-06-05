Хабиб Нурмагомедов обещает войну в Абу-Даби

Обладатель пояса в легком весе по версии UFC Хабиб Нурмагомедов предвкушает войну на UFC 242 в Абу-Даби, где его соперником станет американец Дастин Порье. Бой состоится 7 сентября.

- В Абу-Даби будет война, – написал у себя в Инстаграме боец, сделав репост анонса турнира.

Нурмагомедов выступает в ММА с 2008 года. Всего на его счету 27 побед и ни одного поражения. Хабиб был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Срок отстранения спортсмена закончится в июле этого года.